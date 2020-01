Cade da un’altezza di 10 metri, muore titolare del mulino

Precipita da un montascale nel mulino di Mucinasso (Piacenza) e muore.

Una caduta da un’altezza di circa 10 metri che sarebbe stata fatale per la vittima, il titolare dell’omonino mulino Giuseppe Battaglia, di 83 anni.

Sono subito scattati i soccorsi, poco prima delle 12 del 5 gennaio: sul posto le ambulanze del 118 e della Croce Rossa, ingaggiato anche l’eliambulanza da Parma che tuttavia è rientrato senza caricare.

I soccorsi, una volta arrivati, non hanno potuto far altro se non constatare il decesso, risalente dai primi accertamenti, ad alcune ore prima.

Mobilitati anche i vigili del fuoco di Piacenza, per il recupero del corpo, e la polizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Giuseppe Battaglia, che risiedeva con la moglie nell’abitazione a fianco del mulino, viene da una famiglia di mugnai ed era molto noto per la sua attività.