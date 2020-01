Dopo il comizio in piazza Cavalli nei giorni scorsi, Salvini torna a Piacenza.

Nella prima mattinata del 23 gennaio, infatti, il leader del Carroccio, dopo aver preso un caffè al bar Americano, ha incontrato la cittadinanza – presenti diverse centinaia di sostenitori – sul Pubblico Passeggio.

Foto 3 di 3





Per l’occasione è stato allestito anche un piccolo palco dal quale Salvini, accompagnato dai candidati piacentini al consiglio regionale ed alcuni rappresentanti locali della Lega, ha tenuto un breve comizio.

“Ho sensazioni incredibili sia sulla città, che la provincia, la pianura e la montagna – ha commentato Salvini ai microfoni dei cronisti prima del discorso – . C’è voglia di lavoro ed infrastrutture. Sarà il voto emiliano, ma anche il voto di bocciatura per un Governo che a Roma fra tasse, burocrazia e manette se ne sta inventando di tutti i colori. Ho incontrato imprenditori che mi dicono ‘fate in fretta a tagliare la burocrazia, sia in Regione che a Rom,a se non io chiudo e vado altrove’. Mettiamo al centro il lavoro e gli ultimi, i dimenticati: case popolari, disabili. Questo è l”obiettivo da lunedì”.

Poi una battuta sulle dimissioni di Di Maio da capo politico dei 5 stelle. “Non commento le scelte degli altri, evidentemente tra lui che si dimette e Zingaretti che dice che vuole sciogliere il Pd siamo davanti a un Governo senza senso. Parliamo di Emilia Romagna, di lavoro, di sostegno alle imprese agricole, di case popolari da sistemare, anche nel piacentino. Gli errori di Di Maio e Zingaretti non sta a me commentarli, lo stanno facendo gli imprenditori i commercianti e gli artigiani del piacentino”.

E sul discusso “caso” dello spot della trasmissione “Porta a Porta”, trasmesso ieri sera su Rai 1 nell’intervallo della partita di Coppa Italia tra Juventus e Roma e che dal centro sinistra è stato visto come una pubblicità per Salvini, ha detto. “Sarebbe un curioso caso di occupazione della televisione pubblica da parte dell’opposizione. Ma secondo voi io controllo gli spot di “Porta a Porta” durante le partite? Siamo seri, hanno paura di andare a casa dopo 70 anni, li capisco. Per i prossimi 5 anni toccherà a noi”.

E una volta sul palco il leader del Carroccio si è espresso anche sull’attuale ministro alle Infrastrutture e Trasporti, la piacentina Paola de Micheli. “Pensavo – le sue parole – che dopo Toninelli al ministero delle Infrastrutture sarebbe stato difficile far peggio, ma la De Micheli… Sta girando ovunque, è andata, in Calabria promettendo di tutto…”.