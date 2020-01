Calcio a 5 integrato, il Dream Team 2 si aggiudica il derby in famiglia

Prosegue il campionato provinciale di calcio a 5 Csi con la quarta giornata che vedeva uno scontro al vertice “in famiglia” tra le due squadre del Dream Team: ad avere la meglio, con merito, è stata la formazione 2 che si conferma in vetta solitaria alla classifica.

Sempre in lotta per inserirsi ai primi posti Assofa e Acquarello, entrambe vittoriose. Un campionato, organizzato dal Csi provinciale in collaborazione con il Cip e con il supporto dell’Associazione “Bottigelli”, che si conferma equilibrato.

I risultati

Assofa – Wolf Piacenza 3-2 in partita, 3-5 ai rigori

Dream Team 2- Dream Team 1 7-5 in partita, 5-7 ai rigori

Acquarello – GSPOSFN 9 – 4 in partita, 0-0 ai rigori