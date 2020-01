Calcio a cinque integrato, prosegue la lotta al vertice tra le due squadre del Dream Team

Terza giornata per il campionato provinciale di calcio a 5 CSI che vede consolidarsi la posizione di testa delle due squadre del Dream Team.

La compagine 1 ha battuto il Wolf 5-0 in partita e 6-4 ai rigori, la compagine 2 ha fatto lo stesso contro GSPOSFN (12-7 in partita e 2-1 ai rigori). Una lotta tutta in famiglia anche per gli allenatori delle due formazioni, Matteo e Mauro Mirti. Il terzo incontro ha visto invece Acquarello battere in partita Assofa 3-0 e ai rigori 5-0. Acquarello e Assofa lottano nelle posizioni di centro classifica sperando, soprattutto Acquarello, di inserirsi ai primi posti.

Organizzazione del torneo è a cura di Csi in collaborazione con il Cip e la sponsorizzazione dell’associazione “Bottigelli”.

Classifiche

In partita:

Dream Team 2 ………………p. 9

Dream team 1………………..p. 6

Acquarello……………………..p. 6

Wolf Piacenza………………..p. 3

Assofa…………………………..p. 3

GSPOSFN……………………..p. 0

Ai rigori

Dream Team 2 ………………p. 9

Dream team 1………………..p. 9

Acquarello……………………..p. 6

Wolf Piacenza………………..p. 3

Assofa…………………………..p. 0

GSPOSFN……………………..p. 0