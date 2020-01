“Caldo e svenimenti alla Scuola Calvino di Piacenza”. Esposto della Gilda

“Temperature roventi durante le riunioni del Collegio dei docenti e le sedute d’esame che alla fine dello scorso anno scolastico hanno provocato malori ad almeno due persone, un fatto che nelle settimane scorse ha indotto una settantina di professori della Scuola Secondaria di 1° grado “Calvino” di Piacenza, la cui sede è in via Boscarelli, a chiedere per tempo interventi risolutivi per l’Auditorium e per le aule interessate dagli esami. Gli insegnanti, nella speranza che la situazione si ripeta l’estate prossima, hanno inviato una specifica richiesta al Comune, in quanto proprietario dell’immobile, ma sono trascorsi oltre 2 mesi e di fronte al silenzio dell’ente in molti si sono rivolti alla Gilda degli Insegnanti, che quale contitolare della rappresentanza collettiva di categoria, ha formalizzato un esposto notificato a ciascuno degli enti preposti”.

Così in una nota la stessa Gilda, che specifica “L’atto firmato dal coordinatore Salvatore Pizzo invita il Dirigente Scolastico a disporre tutte le misure necessarie per la tutela della salute dei dipendenti, e nelle more che si intervenga con lavori di adeguamento e/o l’installazione di impianti idonei, la Gilda suggerisce vari accorgimenti, come quella di convocare le riunioni del Collegio dei docenti in luoghi più salubri, anche diversi dalla sede scolastica, comunque nel perimetro del Comune di Piacenza (sale convegni, auditorium pubblici e/o privati, aula magna di altra istituzione ecc.)”.

“La Gilda suggerisce anche “di provvedere all’acquisto con fondi dell’Istituzione scolastica di condizionatori portatili”; il Comune di Piacenza di Piacenza è stato sollecitato “ad intervenire urgentemente, quale proprietario dei locali ospitanti le scuole del primo ciclo, ai necessari lavori di manutenzione straordinaria e/o ordinari per sanare la situazione”. “Inoltre – concludono – ricordando che in caso di mancato intervento esistono anche delle sanzioni è stato informato il Servizio Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ Ausl di Piacenza a disporre tutte le azioni di vigilanza di propria competenza”.

La Gilda fa sapere che in mancanza di riscontri si riserva ulteriori azioni.