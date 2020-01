Callori (FdI) “La Regione deve sostenere il volontariato, è il prolungamento dello Stato”

“Si fa presto a elogiare il volontariato, lo fanno tutti; ma quel che occorre realmente, al di là della retorica, è una Regione che srotoli tappeti rossi a chi si impegna gratuitamente per il bene della collettività e non rappresenti invece un ostacolo, come purtroppo spesso accade”.

Lo sostiene Fabio Callori, candidato per Fratelli d’Italia alle Regionali del 26 gennaio, che in questi giorni di campagna elettorale ha avuto modo di confrontarsi con le tantissime associazioni del territorio impegnate nei settori più disparati approfondendo temi che già aveva affrontato più volte durante i tanti anni da pubblico amministratore.

“Queste realtà sono una specie di prolungamento dello Stato – dice – e come tale dovrebbero essere considerate, naturalmente nel rispetto delle regole”. E prosegue: “Callori (FdI)Troppo spesso invece i volontari si trovano a dover affrontare iter burocratici complicatissimi, lunghi e a volte onerosi per poter prestare i loro servizi. Quel che faremo quando guideremo la Regione Emilia-Romagna è semplificare l’esistenza di chi si spende per gli altri togliendo tempo alla propria vita privata”.