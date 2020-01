Cambio nel cast de “I soliti ignoti”, a fianco di Marchioni arriverà De Santis

Nuovo appuntamento con la rassegna di prosa“Tre per Te”, curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con la Fondazione Teatri di Piacenza, il Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

In scena il 29 e 30 gennaio “I soliti ignoti” interpretato da Vinicio Marchioni (che firma anche la regia) e con Massimo De Santis al posto di Giuseppe Zeno, tratto dalla sceneggiatura di Mario Monicelli, Suso Cecchi D’Amico, Age & Scarpelli adattata per il teatro da Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli. In scena, con Marchioni e De Santis, Augusto Fornari, Salvatore Caruso, Vito Facciolla, Antonio Grosso, Ivano Schiavi, Marilena Anniballi. Le scende sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Milena Mancini e le luci di Giuseppe D’Alterio. Lo spettacolo è prodotto da Gli Ipocriti – Melina Balsamo.

La commedia “I soliti ignoti” è la prima versione teatrale del mitico film di Monicelli, uscito nel 1958 e diventato con il tempo un classico imperdibile della cinematografia italiana e non solo. Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati sbarcano sulle scene rituffandoci nell’Italia povera ma vitale del secondo dopoguerra. L’adattamento è fedele alla meravigliosa sceneggiatura di Age e Scarpelli senza rinunciare a trovate di scrittura e di regia per rendere moderna quell’epoca lontana. Il cast si avvale di attori di primo piano cresciuti alla lezione di quei mostri sacri della recitazione che sono stati Gassman, Mastroianni, Totò e gli altri attori del film. Uno spettacolo divertentissimo ed emozionante, assolutamente da non perdere.

Per informazioni: Teatro Gioco Vita, Biglietteria 0523.315578 – Uffici 0523.332613, info@teatrogiocovita.it