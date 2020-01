Canottieri Ongina, dopo la sosta è subito big match: arriva Scanzorosciate

Pronti, via ed è subito big match al palazzetto di Monticelli d’Ongina, dove sabato 11 dicembre alle 18 la Canottieri Ongina inaugurerà il proprio 2020 ospitando lo Scanzorosciate nella terz’ultima giornata del girone d’andata di serie B maschile (raggruppamento B).

Dopo la lunga sosta (oltretutto maggiorata per i gialloneri, complice il turno di riposo prima di Natale), la squadra di Mauro Bartolomeo – terza in classifica – proverà a offrire un’ulteriore prova di maturità in questo campionato sfidando quella che in estate era stata etichettata dagli addetti ai lavori come la squadra da battere, seppur ora attardata in graduatoria.

A presentare la partita è il martello Sandro Caci. “Nella pausa ci siamo allenati e abbiamo svolto un test sul campo del Valtrompia. L’allenamento congiunto è andata discretamente, bisogna un pochino rimettersi in carreggiata, ma siamo tornati comunque carichi dalle feste per finire al meglio il girone d’andata. Scanzorosciate è una squadra costruita per vincere quindi non ci aspettiamo certo arrivino qui molli. Sicuramente sarà una bella partita, sia noi che loro siamo due squadre da piani alti. Con Paolo Bonola abbiamo giocato quattro anni insieme, anche lo scorso anno a Taviano; sarà strano vederlo dall’altra parte della rete, ma lasciamo i sentimentalismi a fine partita”.

L’AVVERSARIO – Lo Scanzorosciate è una formazione bergamasca allenata da Cristian Zanchi, reduce dal brillante ciclo a Cisano, e in classifica occupa il settimo posto, a sette lunghezze dalla zona play off. A condannare fin qui quella che si può definire corazzata per nomi a disposizione, è stato il rendimento esterno, con i giallorossi sempre ko in trasferta. Nel 6+1 di qualità spicca un grande ex-Canottieri: si tratta del centrale Paolo Bonola, per tre anni in riva al Po, dove ha festeggiato anche la promozione in A2 nell’annata 2016-2017.

“E’ stato un periodo meraviglioso – spiega Bonola – ritroverò amici dentro e fuori dal campo nonché componenti di una società che mi ha fatto sentire a casa. Sarà una sfida particolare e dalle tante emozioni che devo saper trasformare in voglia di vincere. Sia io che i miei compagni ne abbiamo tanta ed è arrivato il momento di dimostrare”. Ancora a secco lontano dal PalaDespe, i bergamaschi hanno un solo risultato a disposizione ossia il successo pieno. “Siamo reduci – continua Bonola – da una prova finalmente dominante con Valtrompia in cui abbiamo condotto dall’inizio alla fine e da tre buoni set nel test con Caronno. Se vogliamo centrare i play-off siamo costretti ad incamerare i tre punti. Non possiamo più sbagliare perché, pur in un girone equilibrato, abbiamo già sprecato troppo”.

Dall’altra parte della rete una Cov in fotocopia a Scanzo nei match casalinghi (5 vittorie su 5), con qualche crepa in trasferta: “I piacentini – sottolinea – hanno buonissime individualità specie in attacco (Caci in primis) e al centro con De Biasi e Fall, due ragazzi che conosco molto bene. Fondamentale spingere al servizio perché, così facendo, limiteremmo gran parte del loro potenziale che ha in Miranda un altro elemento da arginare”. Per la “prima” del 2020 coach Zanchi si affiderà a capitan Gerosa in regia, Corti opposto, Bonola e Valsecchi centrali, in banda tre per due maglie (Bonetti, Costa e Riva) e Procopio libero.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e Scanzorosciate saranno il primo arbitro Claudia Angelucci e il secondo arbitro Gabriele Pulcini.

I PRECEDENTI – Si tratta della quinta sfida tra le due squadre nella storia recente considerando le scorse due annate pallavolistiche. La Canottieri Ongina conduce 3-1, forte del doppio successo interno e di un blitz esterno due anni fa.

IL TURNO – Questo il programma dell’undicesima giornata d’andata del girone B di serie B maschile: Stadium Mirandola-Gabbiano Mantova, Valtrompia Volley-Acl Busseto, Canottieri Ongina-Scanzorosciate, Viadana-AMA San Martino, Moma Anderlini Modena-Modena Volley, Mgr Grassobbio-Il Viaggiator Goloso. Riposa: Robosystem Concorezzo.

LA CLASSIFICA – Robosystem Concorezzo 24, Gabbiano Mantova 21, Canottieri Ongina 20, Stadium Mirandola, Moma Anderlini Modena 18, Modena Volley 17, Scanzorosciate, Viadana Volley 14, Acl Busseto 13, Mgr Grassobbio 9, Valtrompia Volley 8, AMA San Martino 4, Il Viaggiator Goloso 0.

Nella foto di Andrea Scrollavezza, lo schiacciatore Sandro Caci (Canottieri Ongina)