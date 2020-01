E’ stato un Capodanno 2020 piuttosto tranquillo a Piacenza e provincia per le forze dell’ordine gli operatori del soccorso.

Da registrare, purtroppo, il grave incidente avvenuto a San Nicolò intorno alle 23 del 31 dicembre (ne riferiamo qui) e che ha visto l’intervento dei soccorsi del 118, dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso notturno giunto da Brescia.

Non si registrano invece incidenti legati all’uso di botti o petardi: d’altronde in diversi comuni (come quello di Piacenza) quest’anno è stato istituito il divieto assoluto.

Nell’articolo sul primo nato del 2020 abbiamo dato spazio ai lavoratori dei servizi sanitari che hanno lavorato nella notte di Capodanno.

Nelle foto qui sotto anche gli altri operatori e forze dell’ordine che hanno svolto i loro turni nella notte di San Silvestro.

Sopra la foto con la Croce Bianca

La Croce Rossa

I carabinieri

Operatori del 118

I vigili del fuoco

Gli agenti della Municipale di Piacenza