Cappucciati (Lega) a Bonaccini: “Su Caregiver si sveglia tardi”

“L’aria di campagna elettorale si comincia sempre più a sentire con le solite promesse dell’ultimo momento”.

Così Lorella Cappucciati, consigliere Lega a Piacenza e candidata Lega al consiglio regionale. “Sono anni che Bonaccini e il Partito Democratico sono al governo della Regione e solo ora sento spendere qualche parola in riferimento al Caregiver, quando è da tempo che intervengo per chiedere un maggior sostegno in favore di chi si prende cura dei propri cari, soprattutto in un territorio dove chi si occupa a tempo pieno dei propri familiari è stimato per un 5% della popolazione residente.”