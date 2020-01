Cappucciati (Lega) “Aderisco al manifesto per le cure palliative”

“Aderisco all’appello lanciato in favore delle cure palliative anche nella Regione Emilia-Romagna”.

Così interviene in una nota Lorella Cappucciati, consigliere Lega al Comune di Piacenza e candidata Lega al consiglio regionale. “Da infermiera ho sempre dato molta importanza sia alla vita che all’aspetto del dolore, cercando nel mio piccolo di portare sollievo alle persone e permettere loro le migliore cure di fine vita. Per questo, aderisco al manifesto che tende a promuovere nuove politiche sanitarie per le cure palliative impegnandomi ad incrementare nel bilancio regionale le risorse per la diffusione, oltre ad approvare protocolli e percorsi formativi ancora assenti nella programmazione nazionale, per la partecipazione del terzo settore e dei volontari, nonché delle famiglie nelle reti ospedaliere e domiciliari della palliazione, come previsto dalla legge n. 38/2010”.

“Sono sempre per il diritto alla vita e mi impegnerò con tutte le mie forze, in caso di elezione in consiglio regionale, a rispettare questi principi”.