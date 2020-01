Cappucciati (Lega) “Bisogna sburocratizzare e creare strutture per anziani nei territori disagiati”

“É importante sburocratizzare e favorire la nascita di strutture per anziani nei territori disagiati nelle nostre colline. E’ per questo motivo che nei giorni scorsi, insieme all’On. Arianna Lazzarini (membro Commissione Affari sociali) e l’On. Elena Murelli abbiamo fatto visita nelle strutture socio-sanitarie convenzionate con la Regione. In particolare, in tema di IRAP abbiamo potuto toccare con mano le conseguenze di una sostanziale differenza di tassazione – a parità di personale – tra chi intraprende questa attività sotto forma di cooperativa, con un solo 3% di IRAP, e chi non sceglie questa via e si vede alzare la percentuale fino al 9%”.

Lo afferma in una nota Lorella Cappucciati, consigliere Lega al Comune di Piacenza e candidata Lega al consiglio regionale.

“Un gestione sulla quale – prosegue -, una volta al governo, dovremo affrontare soprattutto per far fronte concretamente ad un calo della natalità come quello che sta vivendo il nostro Paese: dobbiamo incentivare queste strutture che ospitano anziani con risposte immediate, ascoltando gli amministratori e le sensibilità del territorio. Ed è proprio dal territorio che abbiamo iniziato domenica scorsa, visitando strutture di Piacenza e provincia, come il Cssr San Rocco di Fiorenzuola e l’Asp Vittorio Emanuele di Piacenza, quest’ultimo al lavoro anche per l’inserimento sociale e lavorativo dei disabili; per poi finire all’agriturismo Valluretta a Piozzano, dove abbiamo potuto vedere con i nostri occhi come nel 2020 ci siano ancora località nella nostra collina piacentina, governati dal pd, con grosse difficoltà anche in termini di infrastrutture, obbligando i cittadini – anche disabili – ad essere autosufficienti e sopperire alle mancanze dell’amministrazione”.