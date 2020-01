Cappucciati (Lega): “Fare di più per situazione carceri”

“La situazioni nelle carceri della nostra Regione è un argomento sensibile che va affrontato il prima possibile, sia per la situazione umana dei nostri detenuti sia per quella di coloro che ci lavorano, come sottolineato anche dalla recente visita dell’On. Nicola Molteni al carcere di Piacenza”.

Così in una nota Lorella Cappucciati, consigliere Lega al Comune di Piacenza e candidata Lega al consiglio regionale. “I recenti dati del sovraffollamento delle carceri in Emilia Romagna – prosegue -, oltre a destare preoccupazione, certificano come gli interventi del partito del presidente Bonaccini non siano stati sufficienti a risolvere il problema: il tasso di affollamento è, infatti, del 137,7%, con un incremento, nel corso dell’anno, del 7,8%; di cui il 60% sono immigrati contro una media nazionale che oscilla tra 35-40%”.

“Bologna è la realtà messa peggio, ma anche le altre province non sono purtroppo da meno, e tutto ciò va ad incidere sulla qualità della vita detentiva e può contribuire a comprimere diritti e aspettative dei detenuti, oltre che di chi lavora in carcere. Quest’ultimi troppo spesso oggetto anche di aggressioni o costretti a sedare risse tra detenuti: non ultimo il caso delle Novate dove lo scorso dicembre alcuni detenuti si sono scagliati violentemente contro un altro detenuto tanto da rendere necessario l’arrivo dell’ambulanza e solo l’intervento degli uomini della polizia ha potuto evitare il peggio”.

“Allo stesso tempo – conclude -, sono contraria alla creazione della ‘Casa per detenuti’ proposta tra Cadeo e Carpaneto per rispetto della legalità del territorio interessato”.