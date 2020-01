Carabinieri, nel 2019 arresti a quota 450. Delitti in diminuzione

Un anno di attività per l’Arma dei carabinieri di Piacenza. Il neocomandante provinciale Stefano Savo ha voluto tracciare un bilancio con una conferenza stampa a fianco dei comandanti di compagna di Piacenza, Fiorenzuola e Bobbio.

“Quello del 2019 è un bilancio soddisfacente, almeno per quanto riguarda – ha specificato – l’efficacia della risposta investigativa e preventiva svolta dall’Arma. Lo caratterizzano le oltre 450 denunce in stato d’arresto e i circa 1700 denunciati in stato di libertà.

Inoltre possiamo considerare un fattore di minore criticità quello relativo alla diminuzione di più del 10 % in termini di delittuosità generale”.

“Va precisato che la geografia criminale – ha agguinto il comandante provinciale Savo – così come la fenomenologia criminale cambiano e si connotano diversamente nel tempo, hanno un dinamismo interno che non consente di considerare mai in maniera lineare l’andamento della delittuosità generale.

Certo ci sono fattori che possono giustificare questo calo, al di là dell’operatività dell’Arma, come il maggior attivismo delle amministrazioni comunali, la moderna declinazione della sicurezza, intesa come sicurezza partecipata, oltre che le sinergie forti che esistono tra le forze dell’ordine”.

