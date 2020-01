Scontro tra due auto a Carpaneto nel pomeriggio del 2 gennaio.

L’impatto tra una Fiat 500 e una Volkswagen Golf è avvenuto forse per una mancata precedenza: dopo lo scontro le due vetture hanno abbatuto una recinzione in via I Maggio angolo via Mattei.

Foto 2 di 2



Sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto e l’auto medica. I rilievi sono della Polizia Municipale dell’Unione Valnure Valchero.

Leggermente contusa una ragazza alla guida di una delle due auto.