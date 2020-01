Castellana “Piacenza per me è casa”, Polidori “Sono carico”. Caccia ad altri due innesti

Tempo di presentazione per i due nuovi arrivi in casa Piacenza Calcio, Alessandro Castellana e Alessandro Polidori, primi rinforzi nel mercato di gennaio per una squadra che nel girone di ritorno cercherà di avvicinare le posizioni altissime della graduatoria.

Per Castellana, piacentino, si tratta in realtà di un ritorno a casa dopo l’ultima esperienza in Serie D a Savona: il difensore aveva infatti già vestito la casacca biancorossa, oltre a quella del Pro Piacenza. “Ho ricevuto la chiamata di Matteassi e sono tornato al volo – le sue parole -, questa per me è casa e lo sarà sempre. Ringrazio i Presidenti, il Ds e il mister per avermi dato questa opportunità, sono davvero molto contento di essere qui. Ho trovato un ambiente positivo, qui c’è tutto per far bene”.

Decisamente carico anche Polidori, che arriva in biancorosso con la formula del prestito con diritto di opzione fino al 30 giugno 2020 (in caso di esercitazione del diritto di riscatto il contratto verrà prolungato automaticamente fino al 30 giugno 2022); chiamato a sostituire Daniele Cacia, l’attaccante dovrà dare man forte ad un reparto offensivo che in termini di reti si è fin qui sostenuto grazie a Paponi: “Da Siena (dove nella prima parte di stagione ha collezionato 15 presenze e 1 gol, ndr) volevo venire via – racconta -, parto molto carico ed entusiasta anche perché ho trovato un bellissimo gruppo. Non è stato difficile scegliere Piacenza per la squadra l’ambiente, la storia; sono felice di essere qui e spero di dare una mano alla squadra”.

Mercato che resta aperto per il Piacenza, che tornerà in campo domenica prossima a Modena: caccia ad altri due innesti per centrocampo e attacco, uno dei quali, come spiegato dal ds Matteassi, sarà un Under.

Foto Piacenza Calcio