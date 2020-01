Causa un incidente alla rotonda tra via Stradella e via Emilia Pavese (Piacenza) e scappa, è caccia al pirata della strada.

L’incidente è accaduto poco dopo le 20 e 30, a farne le spese una donna alla guida di una Giulietta Alfa Romeo che, in uscita da via Stradella, è stata urtata da una macchina che stava percorrendo via Emilia Pavese in direzione del centro e ha poi continuato la propria corsa senza fermarsi.

Foto 2 di 2



L’impatto è stato così violento che la Giulietta è stata sbalzata verso la vicina pensilina dei bus, colpendo un palo con segnali stradali. Sul posto la Polizia Locale di Piacenza che si è subito messa sulle tracce del pirata della strada, fuggito dopo l’incidente senza prestare soccorso alla donna. In supporto anche una pattuglia della Guardia di Finanza: la caserma delle Fiamme Gialle non è distante dal luogo del sinistro.

La donna coinvolta nel sinistro è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa e trasportata al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.