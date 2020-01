Cavallerizza, ripristinata l’illuminazione. Dal Comune “Nel 2020 nuovi punti luce aggiuntivi”

Nuova illuminazione nell’area della Cavallerizza sovrastante il parcheggio multipiano dello Stradone Farnese.

Lo comunica con una nota il Comune di Piacenza, che spiega come nelle scorse settimane sia stato completato l’intervento di ripristino, con la sostituzione dei corpi illuminanti da molto tempo non più funzionanti, circostanza che aveva reso l’intera zona particolarmente buia e di difficile frequentazione. Le nuove lampade – si legge nella nota – hanno le medesime caratteristiche tecniche e sono della stessa tipologia di quelle sostituite, anche in previsione di un più complessivo intervento da parte della ditta che gestisce la pubblica illuminazione del Comune di Piacenza.

“Con l’intervento appena concluso è stata ripristinata l’illuminazione che da tanto tempo mancava, ma nel corso dell’anno – annunciano il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – sull’area sarà predisposto un progetto di riqualificazione e implementazione dell’attuale impianto, con l’applicazione di nuovi corpi illuminanti e, ove necessario, la realizzazione di nuovi punti luce aggiuntivi”.

“Come Amministrazione siamo impegnati già dallo scorso anno e proseguiremo anche nel 2020, grazie anche al Decreto Crescita che ci fornisce questa opportunità– concludono Barbieri e Tassi – a realizzare nuovi punti luce su tutto il territorio comunale, intervenendo sugli impianti obsoleti e posizionandone di nuovi ove mancanti e necessari. In questo modo si punta a garantire ai cittadini e alla città, dalle frazioni al centro storico, una maggiore sicurezza, oltre che l’abbellimento degli spazi pubblici”.