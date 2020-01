Centinaio, Calderoli e Viale mercoledì nel piacentino

L’ex ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio, il senatore Roberto Calderoli e l’assessore regionale della Liguria Sonia Viale saranno ospiti, mercoledì 22 gennaio, in diverse realtà del piacentino per supportare Lucia Borgonzoni nella corsa per la conquista dell’Emilia Romagna.

Fitto il programma di Gian Marco Centinaio che si concentra sulla Bassa. Alle 11.30 visita Cantina Montesissa, 15.30 visita azienda Bassanetti, 16.30 visita azienda Puliti-allevamento di fagiani, 17.30 visita azienda Folcia, 18.30 aperitivo bar Tenda Rossa a Monticelli. Roberto Calderoli invece “coprirà” la Val Trebbia con una visita all’azienda Dental Machine di Bobbio alle 14.30. Alle 15.30 caffè a Bobbio e alle 16 visita alla cantina Gazzola Pietro a Donceto.

Sonia Viale, assessore regionale Liguria, alle ore 18,30 visiterà il reparto di pediatria dell’ospedale Guglielmo da Saliceto per poi recarsi nel centro di chirurgia ontologica della clinica Piacenza. Alle 20 visita e cena al Centro Manfredini, struttura residenziale per disabili in via Beati 56 a Piacenza. L’incasso della cena sarà devoluto per il centro Manfredini. Per prenotazioni contattare Massimo 335 135 6001.