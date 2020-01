Ciclismo, con il ritiro di Riotorto inizia il 2020 in sella del VO2 Team Pink

Quinta stagione per la società piacentina, che conferma le tre formazioni (Donne Esordienti, Donne Allieve e Donne Juniores) giovanili “rosa” con un organico di 26 “panterine”. Otto i nuovi ingressi; ecco tutte le protagoniste

PIACENZA, 2 GENNAIO 2020 – Nuovo anno e nuova avventura in sella per il VO2 Team Pink, sodalizio ciclistico piacentino che si appresta a vivere la sua quinta stagione di attività confermando l’attività nel settore giovanile femminile. Per le “panterine”, il nuovo viaggio è iniziato alla volta di Capodanno, quando – come da tradizione – ha preso il via il consueto ritiro di Riotorto (Livorno), che durerà fino all’Epifania e getterà le basi per l’attività in sella targata 2020.

Anche quest’anno, la società del presidente Gian Luca Andrina vedrà al via tre formazioni “rosa”, coordinate dal team manager Stefano Solari: Donne Esordienti (8 ragazze), Donne Allieve (altrettante) e Donne Juniores (10 cicliste), per un totale di 26 atlete seguite da quattro direttori sportivi, tutti confermati: Stefano Peiretti per le Junior e Vittorio Affaticati, Vincenzo Alongi e Gianfranco Bonfiglioli per le Esordienti e le Allieve. Ben diciotto saranno le “panterine” confermate, mentre otto sono i volti nuovi che indosseranno la maglia piacentina.

Quattro di questi alimenteranno la formazione delle Esordienti: si tratta di ragazze classe 2007 reduci dalla trafila nelle Giovanissime e che hanno scelto il VO2 Team Pink per il salto di categoria. Dal Gs Zeppi arriva Alice Catacchio, mentre dal sodalizio parmense del Torrile giunge Sarah Sandei. Il Cooperatori è l’ex squadra di Marcella Orlandini, mentre Giada Giani passerà dal triathlon al ciclismo. A loro si affianca il collaudato quartetto delle 2006, confermate e al secondo anno in categoria: la piacentina Arianna Giordani, la reggiana Linda Ferrari, la parmense Emma Del Bono e la romana Mia Costantini.

Discorso simile per le Allieve, con la modenese Martina Bonfiglioli, la reggiana Elisa Incerti, la torinese Martina Sanfilippo e la trentina Ylenia Campostrini (già in organico nel 2019) che si cimenteranno nel secondo anno in categoria. Categoria che invece verrà “assaggiata” da altre tre “panterine” della scorsa stagione, le ex Esordienti Martina Campitiello (reggiana), Elena Delogu (casalasca) e Sara Guidetti (parmense), tutte classe 2005. L’unico volto nuovo è quello di Vittoria Grassi (2005), torinese di Grugliasco, proveniente dalla Rodman Azimut e campionessa italiana Velocità a squadre e Omnium Sprint Donne Esordienti su pista nel 2019.

Ben dieci, infine, saranno le frecce nell’arco della formazione Donne Juniores: conferma in organico per quattro atlete 2002, la parmense Giulia Affaticati, la cuneese Camilla Barbero, la milanese Aurora Mantovani e la torinese Eleonora Camilla Gasparrini (“regina” italiana, europea e mondiale di categoria tra strada e pista nella scorsa stagione). Accanto a loro, un tris di “panterine” reduci dall’avventura-Allieve (la reggiana Isabelle Fantini e le bresciane Silvia Bortolotti e Greta Bonazzoli) e un altro di new entry: si tratta della secondo anno lombarda Cristina Tonetti (2002, dal Cadorago) e dei primi anni Emma Redaelli (altra atleta lombarda, proveniente dalla Valcar Cylance) e Francesca Barale, piemontese maturata nel Pedale Ossolano e già quattro volte tricolore in ambito giovanile.

La rosa 2020 del VO2 Team Pink:

Donne Esordienti (direttori sportivi Vittorio Affaticati, Vincenzo Alongi, Gianfranco Bonfiglioli): Sarah Sandei (2007 dal Torrile), Marcella Orlandini (2007 dal Cooperatori), Alice Catacchio (2007 dal Gs Franco Zeppi), Giada Giani (2007 dal triathlon), Emma Del Bono (2006), Mia Costantini (2006), Arianna Giordani (2006), Linda Ferrari (2006)

Donne Allieve (direttori sportivi Vittorio Affaticati, Vincenzo Alongi, Gianfranco Bonfiglioli): Vittoria Grassi (2005, dalla Rodman Azimut), Martina Campitiello (2005), Elena Delogu (2005), Sara Guidetti (2005), Martina Bonfiglioli (2004), Elisa Incerti (2004), Martina Sanfilippo (2004), Ylenia Campostrini (2004)

Donne Juniores (direttore sportivo Stefano Peiretti): Isabelle Fantini (2003), Silvia Bortolotti (2003), Greta Bonazzoli (2003), Emma Redaelli (2003, dalla Valcar Cylance), Francesca Barale (2003, dal Pedale Ossolano), Giulia Affaticati (2002), Eleonora Camilla Gasparrini (2002), Camilla Barbero (2002), Aurora Mantovani (2002), Cristina Tonetti (2002, dalla Scv Bike Cadorago).

Nella foto, il VO2 Team Pink in ritiro a Riotorto

