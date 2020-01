Ciclista investito in via Cremona a Piacenza, all’altezza della rotonda di via Colombo con il cavalcavia in direzione cimitero a Piacenza.

Si tratta di un ragazzo di 23 anni, urtato – secondo una prima ricostruzione – da un’auto, una Citroen C3, poco dopo le 14 del 29 gennaio mentre era a bordo della sua bicicletta. Nell’impatto è stato sbalzato sul parabrezza della macchina, mandandolo in frantumi. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia Locale.

Il ciclista è stato soccorso dall’automedica del 118 e da un’ambulanza della Croce Bianca. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.