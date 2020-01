Cinema d’argento, nel 2020 prosegue la rassegna dedicata agli over 65

Riprende a Piacenza, dopo la sosta nel periodo delle festività natalizie, la rassegna “Cinema d’argento”.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 8 gennaio alle 15, alla Multisala Politeama, con la proiezione a ingresso gratuito di “Mio fratello rincorre i dinosauri”, commedia di Stefano Cipani che annovera, nel cast, Alessandro Gassman e Isabella Ragonese a interpretare i genitori di Jack e Gio; il primo, adolescente, mente a tutti perché si vergogna del fratello più piccolo affetto da sindrome di Down, ma imparerà ad aprire il cuore al suo amore e alla sua vitalità travolgente.

Mercoledì 15, il ciclo di film proseguirà con un titolo a sorpresa scelto tra le proposte attualmente in cartellone (con biglietto ridotto al costo di tre euro), mentre il 22 sarà la volta, sempre con ingresso gratuito, del pluripremiato “Green Book”, Oscar come miglior pellicola nel 2019. Gennaio si concluderà con la proiezione gratuita de “Il professore pazzo”, che ripercorre la nascita dell’Oxford English Dictionary a cura dello studioso James Murray e di un aiutante speciale, un ex docente ricoverato in manicomio.

Il 5 e 26 febbraio, film a sorpresa tra quelli in programmazione al Politeama (con biglietto scontato a 3 euro), mentre nei restanti mercoledì del mese saranno proiettati, sempre con inizio alle 15 e ingresso gratuito, i seguenti titoli: il 12 febbraio “Una giusta causa”, storia del giudice della Corte Suprema statunitense Ruth Ginsburg e, il 19, la commedia sentimentale francese “I migliori anni della nostra vita”, con Jean Louis Trintignant e Anouk Aimée.

Marzo si aprirà con un’altra commedia francese, “Le invisibili”, mercoledì 4, seguita da una proiezione al costo di tre euro mercoledì 11, per poi chiudere la rassegna con altri due appuntamenti gratuiti: il 18 marzo “Stanlio e Ollio”, racconto dell’ultima tournée teatrale del duo comico e della loro amicizia, mentre mercoledì 25 sarà la volta del thriller “Testimone invisibile”.