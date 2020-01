Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, seduta congiunta a Gragnano Trebbiense

Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, mercoledì 29 gennaio alle 15 si terrà la seduta congiunta del consiglio comunale di Gragnano Trebbiense (Piacenza) insieme ai colleghi “junior”. Alla seduta parteciperanno infatti anche i rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi.

La cittadinanza onoraria, che non incide sulla posizione anagrafica del beneficiario, viene concessa a personalità che si siano particolarmente distinte sia nell’ambito della comunità gragnanese, sia a livello nazionale o internazionale, come è il caso della signora Segre, per l’alto valore della sua testimonianza di bimba sopravvissuta alla Shoah.