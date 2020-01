Colpisce al volto un ragazzo per rubare il cellulare, denunciato 18enne a Sarmato

Colpisce al volto un coetaneo per rubargli il cellulare a Sarmato (Piacenza).

A finire nei guai è stato un ragazzo di 18 anni, di nazionalità marocchina, denunciato per rapina dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe avvicinato un coetaneo in strada a Sarmato per poi colpirlo al volto e sfilargli dalla tasca il cellulare. Scappato velocemente, è stato rintracciato e fermato da una pattuglia della stazione locale che era nelle vicinanze.

I militari hanno recuperato il telefono e lo hanno restituito al proprietario.