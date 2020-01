Combattere le cattive abitudini: si vive dai 7 ai 10 anni più a lungo

Quali sono le cattive abitudini da abbandonare per vivere più a lungo? Non ci sono solo fumo ed alcol nella lista, ma molto altro. Tutti noi sappiamo benissimo quali sono gli aspetti della nostra vita che dovremmo migliorare, ma ciò nonostante spesso tendiamo a sminuirli e a continuare a vivere la nostra vita senza alcun tipo di cambiamento.

A dimostrare l’incidenza delle cattive abitudini sulle proprie aspettative di vita, però, ci ha pensato una ricerca che andremo oggi ad approfondire.

Quanto pesano le cattive abitudini sulle aspettative di vita?

Avere uno stile di vita sano, seguire un’alimentazione equilibrata e fare esercizio fisico permette di vivere più a lungo (10 anni in più per le donne e 7 per gli uomini) e di tenere alla larga le malattie. A dirlo è uno studio pubblicato sul British Medical Journal. Alcuni fattori come il fumo, il peso corporeo, l’attività fisica e il consumo di alcol possono incidere in maniera significativa non solo sull’aspettativa di vita, ma anche sull’insorgere di malattie croniche come il diabete. Tuttavia, fino ad ora, sono stati pochi gli studi in merito che evidenziavano come la combinazione di questi fattori possano incidere attivamente sulle aspettative di vita.

Per effettuare questa ricerca sono stati raccolti per oltre 20 anni i dati di oltre 73.000 infermieri e 38.000 specialisti. I partecipanti alla ricerca ogni anno hanno dovuto indicare il loro peso corporeo, se facessero attività fisica, avessero un’alimentazione sana, fumassero o consumassero alcol. Oltre a questi fattori, poi sono stati valutati anche l’età, l’etnia, i dati genetici e altri fattori che potessero essere influenti.

Stando a questi dati, è emerso che i partecipanti con uno stile di vita sano, non solo vivrebbero più a lungo, ma avrebbero anche minori possibilità di sviluppare malattie. Tra le cattive abitudini che influiscono maggiormente sulla qualità della vita, c’è sicuramente il fumo. Proprio su questo argomento ci sono diverse novità che vale la pena approfondire.

Sigarette e salute cardiovascolare: l’alternativa elettronica

Gli effetti negativi del fumo e di come possa influire sull'aspettativa di vita sono oramai noti ai fumatori. Va ricordato inoltre che oggi esistono delle alternative tecnologiche al fumo tradizionale, come la sigaretta elettronica che permetterebbe di ridurre l'esposizione dei fumatori ad alcune sostanze nocive.

Le sigarette elettroniche di recente sono state oggetto di varie ricerche: secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, le persone che erano passate alla sigaretta elettronica avrebbero evidenziato un miglioramento della salute cardio-vascolare. I primi segnali positivi, presenti in particolare nelle pazienti di sesso femminile, sarebbero comparsi dopo un solo mese.

Lo studio prosegue tutt’oggi per approfondire i dati e gli effetti a lungo termine di questa alternativa, che potrebbe essere un valido supporto per i fumatori adulti per risolvere un vizio ancora oggi molto diffuso, quello della dipendenza dal fumo.