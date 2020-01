Comincia male il 2020 per il Fiorenzuola sconfitto a Breno

U.S. Breno vs U.S. Fiorenzuola 1-0

U.S. Breno: Serio, Carminati, Ndiour, Magrin, Marku, Zanoni, Moraschi, Galati, Triglia, Melchiori, Merkaj. All.: Tacchinardi. A disposizione: Botti, Boldini, Manzoni, Baccanelli, Szafran, Sorteni, Perego, Crea, Tanghetti.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola, Olivera, Guglieri, Zaccariello A. (46′ Pozzebon), Corbari, Cavalli, Tognoni, Tunesi, Piraccini, Guerrini, Boilini (70′ Arrondini). All.: Tabbiani. A disposizione: D’Apolito, Carrara, Facchini, Hathaway, Amore, Zaccariello G.; Gambazza.

Reti: 72′ Moraschi (B)

Note: Espulso all’84’ Baldrighi (team manager F) per proteste.

Espulsi a fine partita: Guglieri (F); Cammaroto (vice allenatore F).

Il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani si presenta allo Stadio Tassara di Breno contro i padroni di casa di Mister Tacchinardi per inaugurare il 2020. I rossoneri iniziano con il loro calcio propositivo in una gara giocata a porte chiuse per effetto della squalifica di 2 turni rimediata dalla società bresciana a dicembre 2019.

Al 17’ occasione per Tognoni, che riceve il filtrante tagliando alle spalle di Ndiour e si trova di fronte al portiere. Serio con uno scatto di reni in uscita bassa compie un grande salvataggio.

Fiorenzuola che fa la partita: Boilini ci prova convergendo da sinistra al 24’; para in due tempi ancora il portiere locale Serio.

Il Breno si limita a difendersi interamente nella propria meta’ campo per poi ripartire, con Merkaj e Triglia a rappresentare sulla carta le minacce più serie per la difesa rossonera. U.S. Fiorenzuola con supremazia territoriale evidente, ma trovare pertugi risulta difficile, complice una buona fase difensiva da parte del Breno.

Al 36’ Guglieri di destro prova a sorprendere Serio da appena dentro l’area, in tuffo il portiere del Breno mette in corner.

A fine primo tempo esce in casa rossonera Zaccariello A., causa un indurimento al polpaccio; dentro Pozzebon.

54’: scambio stretto tra Piraccini e Tunesi, grande palla per l’inserimento di Boilini che, solo davanti a Serio, spara alto. Ancora il Fiorenzuola ci prova al 58’: azione corale rossonera, palla a Piraccini dal limite e tiro alto sopra la traversa.

E’ un liscio difensivo dei rossoneri al 71’ a regalare la prima vera occasione all’U.S. Breno; Moraschi ringrazia e al primo tiro in porta e’ una vera e propria doccia gelata per i rossoneri. 1-0.

Ammonito Pozzebon, il Fiorenzuola prova a recuperare la partita, ma ormai il Breno si ritrae totalmente sulla propria trequarti a difesa del risultato. I rossoneri non trovano più varchi importanti, chiudendo la partita senza ulteriori clamorose occasioni.

Finale nervoso, con l’espulsione di capitan Guglieri, intervenuto in difesa di Pozzebon (a cui era stato rifilato un colpo proibito). Finisce 1-0 per i bresciani.