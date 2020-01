Incidente nel pomeriggio del primo dell’anno a Piacenza lungo la strada Caorsana, nei pressi di Le Mose.

Una Fiat 500, per ragioni ancora in via di chiarimento, si è scontrata con un palo della luce. A bordo del mezzo una famiglia di quattro persone, soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze della Croce Bianca e l’auto infermieristica.

Ad avere la peggio un uomo alla guida: le sue condizioni sono serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita. Anche le altre tre persone a bordo della vettura sono rimasti contuse in maniera più lieve. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona teatro dell’incidente.

