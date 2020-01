Con un super Ferguson (50 punti) Assigeco si rialza, Imola ko

All’Assigeco serviva una vittoria dopo le tre sconfitte maturate a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Vittoria in effetti è stata contro Imola, domata per 100-79 grazie ad un Ferguson assoluto dominatore.

L’americano di Louisville ha messo a segno 50 punti, con un immaginifico 12/16 da tre punti. Entrambi i dati, punti e triple, sono record stagionale per il campionato di Serie A2. Grande iniezione di fiducia dunque per l’Assigeco che si prepara ad affrontare la trasferta sul campo della capolista Ravenna nell’infrasettimanale di giovedì prossimo.

LA CRONACA – Difficile estrapolare i punti di Ferguson dal contesto di una partita che Imola aveva iniziato benissimo, cavalcando i 9 punti di un concreto Morse. Dopo 6’30” però, Ferguson era già a quota 12 punti con 4 triple e la partita è scivolata via su quel binario. Imola le ha provate tutte ma il primo allungo Assigeco sul 35-27 aveva già l’impronta del play statunitense già a quota 22.

La percentuale dalla lunga di Piacenza non è mai scesa e dopo il 51-38 fissato all’intervallo lungo da un tracciante di Rota, nel terzo periodo un sontuoso Molinaro ha chiuso ogni varco a Morse, spalancando praterie per gli esterni Assigeco: Hall e Santiangeli ci sguazzano, ma Ferguson è già a 39 punti al 39′. Da quel momento in avanti è un continuo rincorrere prima i 40 e poi i 50 punti del folletto americano, con i due allenatori che hanno dato spazio a tutta la panchina anche per l’imminenza del turno infrasettimanale.

MOMENTO CHIAVE – Si può individuare nel terzo quarto il momento chiave di una partita dominata in lungo e in largo da un solo giocatore, ma decisa anche dalle giocate difensive di Lorenzo Molinaro.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Spesso si abusa dell’aggettivo “leggendario” per descrivere la prestazione di uno sportivo; mai come in questo caso invece il termine è azzeccato per definire la prova di Jazz Ferguson: 50 punti rappresentano il record stagionale in A2 (precedentemente appartenente ad Allen e Miles con 43) così come le 12 triple messe a segno dall’ex Verona che entra di diritto nella storia della LNP.

Bene anche Santiangeli e Hall rispettivamente con 15 e 10 punti a referto, ma è senz’altro da lodare anche l’impatto di Lorenzo Molinaro che con due schiacciate imperiose ed una difesa straordinaria su Morse ha indirizzato insieme a Jazz la partita.

CURIOSITA’ STATISTICHE – L’Assigeco chiude con un con un pazzesco 18/39 dall’arco, vale a dire il 46% contro una Imola evidentemente demoralizzata dalla verve dei biancorossoblu. La squadra di Ceccarelli inoltre stravince il confronto a rimbalzo (48 a 40) e distribuisce 22 assist, record stagionale. Buona anche la prova da due punti (14/27) e ai liberi (14/20).

PROSSIMA AVVERSARIA – OraSi Ravenna, giovedì 16 Gennaio, alle ore 20.30, al Pala DeAndre di Ravenna.

ASSIGECO PIACENZA – LE NATURELLE IMOLA 100-79

(23-19, 28-19, 29-18, 20-23)

Piacenza: Ferraro, Ferguson 50, Faragalli, Molinaro 8, Rota 5, Gasparin 4, Piccoli 4, Ihedioha 4, Santiangeli 15, Hall 10, Jelic. All. Ceccarelli.

Imola: Ingrosso 8, Ivanaj 2, Morse 22, Taflaj 20, Valentini 13, Calvi, Fultz 2, Baldasso 6, Masciadri, Bowers 6, Alberti ne. All. Di Paolantonio.