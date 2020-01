Concorso per 60 ufficiali dell’Arma, iscrizioni aperte fino al 31 all’Accademia di Modena

Il 31 gennaio scade il bando di concorso per l’accesso al 202° corso per gli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri dell’Accademia di Modena.

Quest’anno la partecipazione è stata ampliata a 60 cadetti rispetto ai 50 dello scorso anno. Di massima possono concorrere i giovani tra i 17 e i 22 anni che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2019-2020 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari. Il ciclo di studi prevede un biennio presso l’Accademia Militare di Modena e altri tre anni di corso (con il grado di Sottotenente) presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine, i frequentatori conseguono la laurea specialistica in Giurisprudenza con l’Università di Roma Tor Vergata.

Sul sito carabinieri.it è possibile trovare tutte le informazioni utili, accedendo all’area concorsi e selezionando la voce concorsi pubblici.