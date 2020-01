Concorso per agenti Polizia Locale, domande entro il 20 gennaio. A Piacenza 15 posti

E’ lunedì 20 gennaio, entro le 13, il termine ultimo per presentare domanda di ammissione al primo corso-concorso regionale per agenti di Polizia Locale, pubblicato sul n. 403 del Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia Romagna il 6 dicembre scorso.

Il bando è rivolto ai cittadini che abbiano compiuto i 18 anni entro il 20 gennaio prossimo e, alla stessa data, non abbiano superato i 35 anni di età. Tale limite sale a 38 anni per coloro che siano stati assunti come addetti di Polizia Locale a tempo determinato per almeno 60 giorni, anche non continuativi, tra il 21 gennaio 2018 e il 20 gennaio 2020 compresi.

Sono 138, complessivamente, i posti disponibili sul territorio regionale, di cui 15 destinati a Piacenza e 27 riservati ai militari volontari delle Forze Armate. L’assunzione sarà a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento in categoria C, posizione economica C1. Tra i requisiti richiesti, la cittadinanza italiana, il diploma di scuola media superiore, le patenti di guida B e A2 per la conduzione di motocicli.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia Romagna. La prova preselettiva di cultura generale si terrà nelle giornate del 4, 5 e 6 febbraio presso il Palasport (PalaBigi) di Reggio Emilia.

Lunedì 13 gennaio, dalle 15, presso l’Auditorium della Regione in viale Aldo Moro 18, a Bologna, avrà luogo un incontro mirato a fornire informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando, la procedura di iscrizione e lo svolgimento delle prove.

Per l’iscrizione a questo appuntamento e ulteriori dettagli sul concorso, occorre consultare il sito http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/polizia-locale/il-lavoro-della-polizia-locale/new-il-corso-concorso-regionale-per-agenti .