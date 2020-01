Confagricoltura, via agli incontri sul territorio. Il calendario

Prenderanno il via mercoledì 22 gennaio nella sala Visconti della sede centrale in via Colombo, gli incontri sul territorio di Confagricoltura Piacenza.

“Si tratta di un appuntamento pressoché fisso nell’agenda dell’associazione che coglie l’occasione dei mesi invernali per dialogare con la base associativa e fare così il punto sia sulla campagna conclusa che su prossimi obiettivi sindacali e organizzativi – spiega il presidente di Confagricoltura Piacenza, Filippo Gasparini -. Veniamo da un anno molto impegnativo che ci ha portati a condurre battaglie in favore della dignità degli agricoltori sui temi dell’aggregazione, del potere contrattuale all’interno delle filiere, contro il fronte della mala burocrazia e dell’ambientalismo ideologico. Abbiamo celebrato il nostro centenario rivendicando l’attualità e l’importanza dei nostri valori fondanti. Dal punto di vista organizzativo, abbiamo superato lo scoglio della fatturazione elettronica trasformandolo in occasione di crescita professionale degli uffici”.

“Ora guardiamo avanti – prosegue Gasparini – e vogliamo farlo insieme ai nostri Associati. Al tempo dei social, dove peraltro siamo più che presenti, la relazione interpersonale resta il momento di confronto più disintermediato e genuino, insostituibile per la gente vera e libera come siamo noi di Confagricoltura. Per questo – conclude – mi auguro che gli incontri siano partecipati e invito tutti a intervenire”.

Agli appuntamenti, programmati in tutte le sedi territoriali secondo un fitto calendario, interverranno, oltre al presidente Gasparini e al direttore Marco Casagrande, anche il vicedirettore Giovanni Marchesi che, in qualità di responsabile del Servizio tecnico, parlerà di Pac, di Piani di sviluppo, di quaderni di campagna e di fertilizzazioni. La responsabile del Servizio fiscale, Michela Filippi, approfondirà le principali tematiche di settore quali: le novità contenute nella Legge di Bilancio 2020, in particolare relativamente al Credito d’Imposta per gli investimenti in beni strumentali e al Collegato Fiscale; il Decreto Milleproroghe 2020 e l’avvio dei registratori di cassa telematici per i corrispettivi.

Sarà, infine, l’occasione per presentare il nuovo responsabile del servizio amministrativo Raffaello Rossi che si è occupato, insieme alla responsabile del Ced Michela Salotti, dell’implementazione del portale che permette a tutti gli associati la consultazione dei propri documenti amministrativi nei tempi e nei modi più confacenti alle loro esigenze. Rossi illustrerà i vari prodotti che sono stati messi a disposizione e le possibilità, differenziate in base alle esigenze, oggi fruibili per una trasmissione snella e immediata dei diversi documenti aziendali.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI SUL TERRITORIO 2020

PIACENZA

MERCOLEDI’ 22.01, ORE 10

SALA VISCONTI SEDE CONFAGRICOLTIURA

LUGAGNANO

VENERDI’ 24.01, ORE 10

SALA COMUNALE

PONTEDELL’OLIO

MARTEDI’ 28.01, ORE 10

SALA PARROCCHIALE

MONTICELLI

LUNEDI’ 03.02, ORE 10

SALA “CIRCOLO ANTA”

FIORENZUOLA

GIOVEDI’ 06.02, ORE 10

SALA CONVEGNI S.GIOVANNI

CORTEMAGGIORE

VENERDI’ 07.02, ORE 10

SALA BANCA DI PIACENZA

AGAZZANO

GIOVEDI’ 13.02, ORE 10

SALA PARROCCHIALE

C.S.GIOVANNI

GIOVEDI’ 20.02, ORE 10

CENTRO CULTURALE