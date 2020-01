Confappi, ecco il nuovo Direttivo “Crisi dell’edilizia, necessario invertire la rotta”

La CONFAPPI, associazione piccoli proprietari di immobili, dopo la costituzione, avvenuta nella primavera scorsa, ha tenuto l’assemblea annuale che ha nominato i componenti del Consiglio Direttivo.

Successivamente, il Consiglio ha nominato Presidente dell’Associazione l’Avv. Augusto Ridella, Vicepresidente il Geom. Angelo Bersani, Segretario sig.ra Emanuela Anglani.

Il neopresidente ha tracciato il programma dell’Associazione per i prossimi 4 anni. “La priorità è far ripartire il mercato del mattone. La crisi dell’edilizia va avanti dall’anno 2009. Sono oltre 10 anni che il valore delle abitazioni e degli uffici dei negozi, per non parlare dei fabbricati ad uso artigianale ed industriali perdono di valore. Tale situazione non è più sostenibile. Devono essere individuate soluzioni concrete con il contributo della mano pubblica. In questi anni, chi si è succeduto al governo del paese non ha mai predisposto un piano finanziario fiscale per affrontare la crisi dell’edilizia. Non è con qualche pannicello caldo, come le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni, ovvero l’esenzione IMU per la prima casa, che si risolve il problema. L’Associazione ha in programma un convengo per lanciare una campagna di sensibilizzazione, non solo nei confronti delle forze pubbliche che governano il paese o che si candidano a governarlo, ma soprattutto nei confronti del sistema bancario, delle imprese che operano nel settore dell’edilizia, così da individuare gli strumenti per rilanciare il mercato della casa. Oggi, purtroppo, non c’è più mercato poiché la domanda è molto inferiore all’offerta. È, dunque, necessario fare di tutto per invertire la rotta”.

La CONFAPPI ha sede presso l’Unione Commercianti in Strada Bobbiese n. 2 a Piacenza (PC).