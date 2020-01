“Consigli a colazione” Il centro Tice apre le porte ai genitori

Tre incontri gratuiti in cui genitori di bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni possono confrontarsi con psicologi e psicoterapeuti professionisti dell’infanzia e dell’adolescenza.

In via Scalabrini 128, a Piacenza, il centro Tice apre le sue porte in tre sabati mattina per incontrare genitori che hanno dubbi o domande.

“Le principali difficoltà dei ragazzi che arrivano da noi” – afferma la psicologa di Tice Clara Cavallini – “potrebbero essere state trattate con più facilità se i genitori fossero giunti prima al nostro centro. I nostri studenti di Tice hanno difficoltà davvero eterogenee: a volta sono bravi a scuola, ma escono poco e hanno poche interazioni sociali, a volte evitano lo studio e stanno sempre con gli amici, altre volte ancora hanno difficoltà emotive o comportamentali che compromettono le loro performance scolastiche o le loro abilità sociali, molto spesso passano troppo tempo al telefono e trascurano interazioni e compiti”.

L’obiettivo di questi incontri è parlare ai genitori di benessere e salute mentale dei giovani evitando che le preoccupazioni, anche le più banali, restino tra le mura domestiche e si ingigantiscano.

“A volte anche una semplice discussione può portare consapevolezza e migliorare le relazioni in famiglia. Chiedere e informarsi può essere un inizio per risolvere le perplessità di tutti in famiglia”

Con questa iniziativa Tice vuole contrastare l’idea che lo psicologo serva soltanto a chi ha problemi evidenti o gravissimi e vuole rispondere alle domande anche più semplici dei genitori.

Il primo incontro si terrà sabato 18 gennaio dalle 10 alle 12 presso la sede di Tice in via Scalabrini (Piacenza). Altri due incontri sono fissati per sabato 8 Febbraio e sabato 7 Marzo sempre dalle 10 alle 12.

Gli incontri sono aperti al pubblico e completamente gratuiti.