Consorzio Mio Volley, le giovanili al torneo di Rovereto

Due decimi posti per le formazioni under 16 e under 18 al 30esimo Torneo di Natale di Rovereto

Si è chiusa con due decimi posti la partecipazione delle formazioni MioVolley under 16 e under 18 alla trentesima edizione del Torneo di Natale di Rovereto, evento di portata nazionale, andato in scena gli scorsi 27, 28 e 29 dicembre, che ha rappresentato un banco di prova piuttosto sfidante per le squadre condotte dai coach Sassi e Chiodaroli-Balordi.

La formazione under 16 della Grotta Azzurra MioVolley, partecipante al campionato Provinciale, è riuscita a superare con ottimi risultati la prima giornata di gare nonostante una formazione piuttosto ridotta prima di incontrare maggiori difficoltà e squadre più attrezzate nel prosieguo del torneo e chiudere con la sconfitta nella finalizza per il nono posto.

«Il torneo è andato bene: il decimo posto su trentadue squadre partecipanti penso sia un buon risultato considerate le condizioni fisiche generali e la rosa a disposizione corta a causa di qualche assenza. Abbiamo dovuto giocare alcune partite con delle giocatrici fuori ruolo – spiega coach Chiodaroli – La cosa più importante da portarci con noi dopo questa esperienza è la consapevolezza che se giochiamo da squadra, se ognuna dà il meglio e se le motivazioni per fare bene sono alte, siamo una squadra competitiva e difficile da battere, che non molla neanche un pallone».

Percorso per certi versi opposto per la squadra under 18 condotta da coach Sassi: la Thunderblade infatti ha trovato poche fortune nella fase iniziale del torneo riuscendo però a riscattarsi il giorno successivo quando si è tolta la soddisfazione di superare le vincitrici della precedente edizione nella categoria under 18, le toscane del V.P. Volley Lucca.

«Il girone iniziale ha pesantemente influito sull’andamento del torneo: in sostanza abbiamo dato battaglia a tutti i “mostri sacri” portandoli al tie break e abbiamo lasciato a dodici-tredici punti le altre formazioni – spiega coach Sassi – Dopo il primo giorno il gruppo si è molto ricompattato: lo si notava fuori e dentro dal campo, è stata una progressione di qualità di gioco dal primo al terzo giorno nonostante l’evidente fatica accumulata. Per proseguire il processo di crescita delle ragazze credo che dovremmo come under 18 organizzare amichevoli più spesso per far riacquistare il ritmo partita alle quattro giocatrici che fanno anche parte della rosa della B2».

I RISULTATI DELLE PARTITE

GROTTA AZZURRA MIOVOLLEY, UNDER 16: Arcari Alice, Arcari Asia, Bendelli, Colombini, Cordani, Favari, Marchini, Monachesi. All. Chiodaroli-Balordi

PRIMO GIRONE:

GROTTA AZZURRA MIOVOLLEY-VBC CALCI PISA 2-0 (25-20; 25-19)

ALTA VALSUGANA TRENTO-GROTTA AZZURRA MIOVOLLEY 0-2 (13-25; 8-25)

GROTTA AZZURRA MIOVOLLEY-CSI CLAI IMOLA 2-0 (25-12; 25-20)

SECONDO GIRONE:

GROTTA AZZURRA MIOVOLLEY-NGS PORTO MANTOVANO 0-2 (13-25; 10-25)

V36 PLUS CRAI SONDRIO-GROTTA AZZURRA MIOVOLLEY 2-0 (25-19; 25-8)

GROTTA AZZURRA MIOVOLLEY-TRENTINO ROSA C9 2-1 (25-23; 19-25; 15-11)

SEMIFINALE 9-10 POSTO:

GROTTA AZZURRA MIOVOLLEY-TEAM80 GABICCE 2-1 (25-23; 13-25; 15-10)

FINALE 9-10 POSTO:

GROTTA AZZURRA MIOVOLLEY-ARGENTARIO TRENTO 0-2 (10-25; 14-25)

THUNDERBLADE MIOVOLLEY, UNDER 18: Antola, Bianchini, Bossalini, Carini, Chinosi, Fermi, Ferri, Galibardi, Ziliani, Gilio (L). All. Sassi

PRIMO GIRONE:

THUNDERBLADE MIOVOLLEY-NVR PROGETTO VOLLEY BERGAMO 1-2 (25-20; 7-25; 14-16)

TRENTO VOLLEY 2002/2003-THUNDERBLADE MIOVOLLEY 2-1 (25-17; 18-25; 15-13)

THUNDERBLADE MIOVOLLEY-SAVINO DEL BENE VOLLEY PROJECT 1-2 (15-25; 25-21; 12-15)

SECONDO GIRONE:

V.P. VOLLEY LUCCA-THUNDERBLADE MIOVOLLEY 0-2 (20-25; 23-25)

THUNDERBLADE MIOVOLLEY-BOLGHERA TRENTO 2-0 (25-12; 25-13)

PALLAVOLO ZANICA-THUNDERBLADE MIOVOLLEY 1-2 (25-20; 19-25; 15-17)

SEMIFINALE 9-10 POSTO:

THUNDERBLADE MIOVOLLEY-MILANO VOLLEY 2-0 (25-23; 27-25)

FINALE 9-10 POSTO:

THUNDERBLADE MIOVOLLEY-TRENTO VOLLEY 2002/2003 0-2 (17-25; 27-29)

Nicolò Premoli