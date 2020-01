Cordoglio per la scomparsa di Romano Gobbi della libreria Romagnosi

Vasto cordoglio a Piacenza per la scomparsa di Romano Gobbi, storico libraio e fondatore della libreria internazionale Romagnosi e della casa editrice omonima.

L’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Jonathan Papamarenghi ricorda con queste parole una persona che ha dato tanto alla cultura e all’editoria piacentina.

“Sono passati 53 anni da quando Romano Gobbi nel 1967 aprì il centro librario Romagnosi. Dimostrò da subito di essere un libraio vero, preparato e infaticabile nel rifornire la propria libreria del maggior numero di libri possibile. La sua attività ha infatti interessato non solo la nostra città e la provincia di Piacenza, ma anche le province limitrofe e diverse realtà italiane”.

Prosegue Papamarenghi: “Era un uomo disponibile e cordiale dietro a tratti, solo apparentemente, un po’ burbero. Insieme alla moglie Mariuccia Marazzi che se ne è andata pochi anni fa e alle tre figlie, da vero imprenditore del libro, ha aperto nel 1995 la Libreria Internazionale Romagnosi. Romano Gobbi non è stato soltanto un libraio, ma anche un editore, un talent scout di scrittori locali e la sua casa editrice Lir, ha rappresentato per molti studiosi, la possibilità di approfondire i loro interessi sulla cultura e sulla storia piacentina. Se ne va un uomo che lascia un profondo vuoto in tutti noi, vuoto che sarà colmato dal dinamismo e dalla professionalità delle figlie, cui vanno le condoglianze dell’Amministrazione Comunale”.

Conclude Papamarenghi: “Da quel 1967 in cui, all’interno del Centro Librario Romagnosi, esisteva anche una galleria d’arte dove esponevano diversi artisti delle avanguardie italiane, di tempo ne è passato, ma ancora oggi se hai bisogno di un libro che non riesci a trovare, pur in una città che ha molto da offrire grazie all’iniziativa imprenditoriale di numerosi ottimi librai, devi andare da Romano Gobbi, questo dato è indiscutibile, così come è innegabile la propria indipendenza libraria e la stima dei colleghi e degli appassionati dell’universo librario. A lui, ed a chi come lui si dedica ad un settore che più di altri subisce la concorrenza dei nuovi media e dell’e-commerce, va la riconoscenza più sentita anzitutto da amministratore che si occupa di promozione culturale e poi da lettore esigente”.

Alla famiglia Gobbi le condoglianze della cooperativa sociale Officine Gutenberg.