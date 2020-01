Coronavirus, ieri sera vertice in Prefettura a Piacenza

Coronavirus, dopo la conferma del Premier Giuseppe Conte – avvenuta nella serata del 30 gennaio – dei primi due casi accertati di contagio nel nostro Paese, dalla vicenda emergono nuovi particolari.

Secondo quanto riporta l’Ansa, infatti, la coppia di turisti cinesi, di 67 e 66 anni, attualmente ricoverati all’Ospedale Spallanzani di Roma, nel loro tour italiano avevano fatto tappa anche a Parma prima di giungere nella capitale circa una settimana fa. In giornata si cercherà di definire meglio l’itinerario dei due – spiega l’Ansa -anche per-nel caso- adottare eventuali precauzioni. La coppia era atterrata a Milano Malpensa il 23 gennaio.

Nel tardo pomeriggio del 30 gennaio, prima della conferenza stampa del premier Conte, si è tenuta nella prefettura di Piacenza una riunione per fare il punto della situazione, tenendo presenti le direttive ministeriali recentemente emanate, cui hanno partecipato il direttore generale e sanitario dell’Ausl, Luca Baldino e Guido Pedrazzini, insieme ai rappresentanti del Comune. La situazione a Piacenza, comunque, non ha evidenziato criticità o problematiche particolari. L’incontro in Prefettura non ha quindi alcuna attinenza con i due casi segnalati a Roma.

TURISTI CINESI – Ricordiamo che dopo la notizia di ieri sera, Conte ha annunciato anche che il traffico aereo da e per la Cina è stato chiuso. “Siamo il primo Paese che adotta una misura cautelativa di questo genere” – ha dichiarato in occasione di una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della salute Roberto Speranza.

“Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale – ha aggiunto il Premier, che per stamattina ha convocato un consiglio dei ministri. “Adotteremo altre misure in modo da mettere in campo tutte le strutture competente, ivi compresa la protezione civile”.