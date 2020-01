Croce Bianca, stasera al via il corso gratuito per diventare volontario

Tutto pronto per il via dei corsi per diventare volontari della Croce Bianca di Piacenza.

Il primo appuntamento è in programma per stasera, lunedì 20 gennaio (ore 20.45), alla sede della Pubblica Assistenza di via Emilia Parmense 19 a Piacenza. Diversi i percorsi:

Operatore di Soccorso o di Trasporto Sanitario: consentirà al volontario di essere presente sui mezzi di trasporto ordinario ed in seguito sulle ambulanze adibite ad emergenza per il servizio di soccorso del 118.

Autista di Mezzi di Emergenza o di Trasporto Sanitario: in questo caso il volontario, al termine del corso, potrà diventare autista dei mezzi di trasporto, e successivamente dopo un percorso di “guida sicura” abilitato a guidare i mezzi di emergenza per il servizio di soccorso del 118.

Autista o Accompagnatore Servizi Sociali: alla fine del percorso, svolgerà servizio sui mezzi per i servizi sociali.

Operatore di Sala Radio: dopo lo specifico corso svolgerà i servizi presso Centrale Operativa della Pubblica Croce Bianca

Operatore di Protezione Civile: l’aspirante volontario viene addestrato sulla base delle linee guida stabilite dai protocolli di Protezione Civile

Corso per Truccatori o Figuranti: permette di rendere più reali possibile i casi di esercitazione.

PER INFO & ISCRIZIONI AD UNO O PIU’ CORSI: Contattare gli uffici di Croce Bianca al n. 0523/613976 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 O DALLE ORE 15 ALLE ORE 17; i referenti, Paolo (Coord. Settori Operativi e di emergenza) AL N. 348/7018881 o Alessandra (Coord. Area Gestione Turni e Volontari) AL N. 348/7018759, TUTTE LE SERE DALLE 21.00 ALLE 23.00 O IL SABATO E LA DOMENICA DALLE 10.00 ALLE 20.00; la nostra Sala Radio AL N. 0523/614422 ATTIVA 24 ORE SU 24. Via mail all’indirizzo volontari@crocebiancapc.org