Da Biffi Arte Paolo Condò racconta il calcio con i ritratti dei migliori

Giovedì 16 gennaio alle 18 alla Galleria Biffi Arte in via Chiapponi 39 a Piacenza, nell’ambito della rassegna d’autore l’Arte di scrivere, il giornalista Paolo Condò presenta il suo libro “La storia del calcio in 50 ritratti” (Centuria Editore). Intervengono Paolo Gentilotti e Mino Lucci.

IL LIBRO – In questo libro ci sono uomini – calciatori, allenatori, arbitri – che hanno incarnato rivoluzioni, feroci cadute, testardaggine, passione. E fra questi uomini Condo ha scelto la sua personale formazione di 50 protagonisti: ritratti epici, commoventi, mitologici, accompagnati dalle illustrazioni di Massimiliano Aurelio. Per arrivare a cogliere l’essenza dell’uomo e dell’atleta e, allo stesso tempo, la fede per lo spettacolo.