Doppia donazione per Confapi Industria Piacenza.

Duemila euro sono i fondi raccolti in occasione della Cena di Natale organizzata nella magnifica cornice della Sala degli arazzi della Galleria Alberoni: stavolta l’associazione ha deciso di fare una doppia donazione e così una parte della cifra è stata consegnata al Centro Caritas “La Giara”, mentre il resto è stato dato al “Centro Manfredini”. Il Consiglio Direttivo di Confapi Industria Piacenza ha scelto queste due realtà perché nel primo caso la donazione servirà all’acquisto di beni di prima necessità per le persone bisognose aiutate dalla Caritas, mentre nel caso del Centro Manfredini, la donazione sarà impiegata per la promozione di attività a favore di persone in condizione di svantaggio.

La consegna dell’assegno al Centro “La Giara” è stata realizzata dalla consigliera di Confapi Industria Piacenza Denise Venturati alla presenza del direttore di Caritas Mario Idda, del vicario del vescovo monsignor Luigi Chiesa e del parroco di Santa Franca don Maurizio Noberini; il presidente di Confapi Industria Piacenza Cristian Camisa, invece, ha recapitato la donazione al Centro Manfredini accolto dal presidente del Centro, don Giancarlo Plessi, e da un gruppo di ospiti della struttura.