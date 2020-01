Da Piacenza all’evento delle Sardine a Bologna

Ci sono anche una sessantina di piacentini nel “mare” di sardine di Bologna.

Partiti in bus (con fermate a Castel San Giovanni, Piacenza e Fiorenzuola) nella prima mattinata del 19 gennaio, il gruppo é giunto nel capoluogo emiliano per l’evento organizzato in piazza otto agosto, animato anche dalla presenza di tanti artisti e musicisti Italiani, tra cui Afterhours, Subsonica e Marracash. Un’iniziativa che – a una settimana esatta dalle elezioni regionali – chiude idealmente un cerchio nella città dove il movimento è nato prima di diffondersi a macchia d’olio nel resto d’Italia.