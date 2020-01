Dal Comitato “Rete” una raccolta alimentare per le famiglie bisognose

“Come fatto nell’anno appena concluso, anche quest’anno, come Comitato “Rete” – Case Popolari, diamo il via alle raccolte alimentari per le famiglie bisognose.”

Così apre la breve nota Manuel Radaelli, che continua: “Saremo presenti sabato pomeriggio al Sigma del centro commerciale Farnesiana di Piacenza. Per l’occasione, distribuiremo anche dei volantini informativi, per far conoscere alle persone del quartiere la nostra bellissima realtà. Il passaparola, infatti, è ancora un buon modo che possiamo sfruttare per radicare ancora di più la nostra presenza nel quartiere. Appuntamento quindi sabato 11 gennaio dalle 14 alle 18. Vi aspettiamo!”

