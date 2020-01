Dalla piazza al ponte, le Sardine si mettono in cammino a Bobbio

Da piazza Duomo a Piacenza al Ponte Gobbo di Bobbio. Le Sardine piacentine si mettono in cammino e lanciano una nuova mobilitazione per sabato 11 gennaio.

L’evento è stato creato sulla pagina del gruppo e s’intitola: “Val Trebbia: da Bobbio e ritorno sul sentiero del Ponte Gobbo, come i pellegrini nel XVI secolo, sul fiume Trebbia”.

Si invita alla partecipazione libera a una marcia nel borgo della Val Trebbia, una manifestazione sull’appennino come sta accadendo in altre province emiliane. I promotori del movimento lo avevano annunciato, avrebbero lasciato le mobilitazioni nelle città per raggiungere anche le periferie e le montagne.

Così anche le Sardine di Piacenza hanno deciso di dare vita alla marcia individuando Bobbio come location. Ecco la spiegazione e i dettagli presi dalla pagina facebook.

Perché mettersi in cammino?

Le sardine lo hanno sempre detto. Perché sono stanche di rimanere sedute a guardare. Pacificamente, hanno deciso di alzarsi, di metterci la faccia e di portare i propri corpi fisici a riempire spazi lasciati vuoti troppo a lungo. Se nelle città questi spazi erano le piazze, ora tocca ai borghi, ai crinali, ai boschi, alle colline, alle vette più impervie e dimenticate. Luoghi fisici che nell’immaginario sono lontani, isolati, esclusi dalla maggior parte delle occasioni di comunicazione, riscatto e sviluppo, ora si mettono in mostra.

Dove andremo?

Cammineremo insieme in un meraviglioso luogo della nostra Val Trebbia dove si respira, immutata, la storia di migliaia di pellegrini che secoli fa appesero le loro speranze a croci e immagini votive.

Cammineremo proprio lì, su quel ponte “Gobbo”, portando i nostri sogni condivisi.

Da lì ci addentreremo in un sentiero che ci porterà al monumento eretto a Rio Foino, a ricordo del sacrificio di due valorosi partigiani che pagarono con la vita la scelta della libertà: Giovanni Ridella e Agostino Platè.

Allungheremo quindi i nostri passi verso luoghi abitati poco conosciuti, ricchi di affascinanti storie contadine.

E tu che farai? Rimarrai seduto o ti metterai in cammino?

La prenotazione si può fare a questo link: http://tiny.cc/tjtdiz