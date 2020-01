Dalle previsioni del tempo, ai sondaggi, alle recensioni: quando il web gioca d’anticipo

Internet: uno strumento di informazioni essenziale, tra presente e prossimo futuro

Internet è diventato una fonte di informazioni utilissima e molto gettonata, per acquisire notizie utili su tutti i fronti, grazie a motori di ricerca sempre più specifici e settorializzati. Ormai si naviga nel web per vari motivi, che vanno dalla ricerca delle ultime news e arrivano alla fruizione dei servizi (come quelli al cittadino), senza dimenticare le due leve fondamentali del successo di Internet, ovvero l’e-commerce e l’entertainment digitale.

Ma sul web si può fare davvero tutto quello che prima era possibile soltanto in modo fisico, dalla consegna di un curriculum alla ricerca di un lavoro, passando per l’invio di comunicazioni certificate via mail, per la sottoscrizione di servizi e forniture di vario genere, così come per la prenotazione di un viaggio o di un alloggio, per l’acquisto di una macchina o di una casa, così come per la gestione del proprio conto bancario e per le transazioni monetarie.

Tanti gli utenti online, per altrettante attività: alcuni dati utili

Secondo Audiweb database (dati aggiornati a luglio 2019), a fronte di una “total digital audience” pari a 32,2 milioni di utenti unici connessi ogni giorno:

la categoria “Search” raggiunge una percentuale del 95 per cento del totale degli utenti attivi nel mese

gli utenti attivi alla voce “News” sono l’85 per cento del totale, sempre nel mese di riferimento.

i siti e le app dedicati alle previsioni del tempo si attestano a una quota percentuale del 71 per cento degli utenti totali attivi nel mese

Questo ci dice che molti utenti si rivolgono a Internet per conoscere il più possibile in tempo reale i fatti di cronaca più recenti e le loro evoluzioni, nonché per informarsi sulle previsioni del tempo , in modo tale, magari, da poter organizzare al meglio le proprie giornate in base ai dati ottenuti, sperando nell’attendibilità delle stesse.

E, sempre contando nella celerità del web in merito alla trasmissione di informazioni utili, sono molti anche gli utenti che si connettono alla rete per conoscere, in tempo reale, l’evolversi delle notizie in alcuni momenti particolari, come, ad esempio, nel caso dei sondaggi politici locali e nazionali e degli exit poll elettorali: l’aggiornamento costante di Internet permette infatti un rapido avvicendarsi delle notizie in questo campo di interesse, grazie anche all’uso massiccio di social network come Facebook e Twitter, sia da parte dei politici stessi che da parte delle persone comuni.

Anche l’entertainment è al centro delle ricerche web: alcuni esempi

Non manca poi chi usa il web per ottenere informazioni in tempo rapido – se non in tempo reale – nel campo dell’intrattenimento. Si pensi a chi segue tramite Internet l’evolversi delle partite di calcio o di altri sport, e lo stesso vale, ad esempio, per chi vuole verificare gli ultimi numeri vincenti della lotteria, oppure sapere qual è la programmazione aggiornata di un cinema della zona all’ultimo minuto, così come gli eventi e le feste in città di un certo giorno. Anche in questo campo non mancano gli appassionati di sondaggi, da quelli che curiosano sull’ipotetico vincitore di una manifestazione di successo (come, ad esempio, il Festival di Sanremo) fino a quelli che vanno alla ricerca di un sito web che fornisce pronostici sulle scommesse calcistiche .

Le app e i social: quando informazioni e previsioni sono ancora più a portata di clic

La rapidità delle notizie in tempo reale, soprattutto per quanto riguarda i siti e i portali di informazione , locali oppure nazionali, passa sicuramente anche dall’aggiornamento del sito web stesso, ma prima di tutto dalla pagina social Twitter o Facebook ad esso collegata, la quale consente anche una certa interazione da parte degli utenti interessati.

Esistono tuttavia anche numerose app che consentono di stare aggiornati sulle notizie, sulle offerte e sulle promozioni, su tutti i fronti e su tutti i campi di interesse.

Per tornare al calcio, una delle maggiori passioni degli italiani, non mancano ad esempio app come “Forza Football” , che consente di seguire i risultati di campionati e coppe del mondo in tempo reale e da qualsiasi luogo di connessione.

Quanto invece al settore dei viaggi e delle vacanze, app come HotelTonight offrono soluzioni last minute per chi parte all’ultimo minuto, mentre sul fronte della ristorazione app come Squisy propongono giornalmente offerte last all’interno dei ristoranti convenzionati.