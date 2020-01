Dopo 30 anni chiude il pub Skiathos, l’annuncio su Facebook

Dopo 30 anni di attività chiude il pub Skiathos, apprezzato da più generazioni di piacentini per le sue birre e i suoi hamburger.

L’annuncio è stato pubblicato dai gestori sulla pagina Facebook del locale. Sabato 25 gennaio sarà quindi l’ultimo giorno di attività in via Nicolodi a Piacenza; la parte finale del post lascia intendere, infatti, che la lunga storia dello Skiathos possa ripartire e che questo sia, in realtà, un arrivederci.