Tempo di derby per Fiorenzuola e Vigor, Tabbiani “Due squadre in fiducia, sarà una bella sfida”

E’ tempo di derby piacentino in Serie D Girone D per la 22° Giornata.

Il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani fa infatti visita alla Vigor Carpaneto di mister Stefano Rossini al Campo Comunale San Lazzaro di Carpaneto Piacentino (PC), domenica 2 febbraio alle ore 14.30. I rossoneri arrivano alla gara forti di un buon inizio di 2020, con 3 vittorie in 4 partite dall’inizio dell’anno solare e del girone di ritorno. I 44 punti totalizzati fino ad ora, con una media di 2,1 punti a partita, sono un buon bottino per capitan Guglieri e compagni, che arrivano ad una sfida da sempre sentita soprattutto dalle tifoserie. Da quando la Vigor Carpaneto ha conquistato la promozione in Serie D, sono stati 5 i derby disputati tra le due compagini: nei primi 4, con Mister Dionisi e Mister Brando alla guida del Fiorenzuola, si sono registrati altrettanti pareggi con il medesimo risultato (1-1). Quest’anno, all’andata, è stato proprio Mister Tabbiani a cambiare il trend degli incontri, superando per 3-1 i biancocelesti al Velodromo Pavesi.

In casa rossonera sarà importante il rientro di capitan Guglieri, dopo 3 giornate di squalifica, oltre a quello di Colantonio ormai rientrato completamente in gruppo dopo l’infortunio muscolare di fine dicembre. Anche per la Vigor Carpaneto tornerà a disposizione Rantier, uno degli elementi di maggior esperienza e classe a disposizione di Mister Rossini. Per i biancocelesti, è invece il classe 1979 Salvatore Bruno, attaccante pilastro della campagna estiva di mercato della squadra del Presidente Rossetti, il miglior marcatore stagionale con 7 reti all’attivo, una in meno di Luca Piraccini, il miglior marcatore rossonero al momento con 8 centri, in una lista che comprende ben 11 giocatori andati a segno dall’inizio dell’anno nella squadra del Presidente Pinalli.

Mister Luca Tabbiani ha inquadrato in questo modo il momento di forma rossonero: ”Con il Ciliverghe è stata una partita difficile ma che abbiamo interpretato molto bene all’inizio, andando meritatamente in vantaggio. Poi abbiamo avuto un momento di appannamento, ma nel secondo tempo il nostro grado di fiducia e la grande voglia di vincere ci ha consentito di portare a casa altri 3 punti importanti. Vogliamo sempre divertirci e proporre calcio, non vogliamo pensare al risultato perchè siamo tranquilli e vogliamo continuare a trovare le nostre linee di passaggio in modo spensierato. Domenica andiamo a Carpaneto contro la Vigor, che sta facendo un girone di ritorno importante ed aveva chiuso quello di andata in modo positivo. Conosco bene Stefano Rossini, siamo amici e so come prepara le partite, per cui sarà sicuramente una partita diversa rispetto all’andata e molto complessa. E’ un derby, per cui entrambe le squadre vogliono sempre prevalere; siamo due squadre in fiducia, io spero che possa essere veramente una bella partita.”

Il Fiorenzuola arriva alla partita forte di una classifica molto positiva, che lo vede al secondo posto a quota 44 punti, a +5 sulla terza forza del campionato, la Correggese, ed a +13 sulla 6° squadra del campionato (prima posizione non utile per i playoff di Serie D), il Lentigione. La Vigor Carpaneto lotta invece in zona playout a quota 20 punti, con 5 punti totalizzati nel girone di ritorno (2 dei quali contro la corazzata Mantova F.C. e Mezzolara). Sono 27 le reti realizzate da parte della squadra di Mister Rossini, con 35 al passivo.

Sarà una sfida che tuttavia partirà da un reset totale della graduatoria, come in qualsiasi derby. Una gara a sè, con il grande obiettivo da parte dei rossoneri di Mister Luca Tabbiani di continuare il proprio percorso di crescita in questa stagione finora di altissimo profilo.