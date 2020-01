Ecco l’ordine dei candidati sulla scheda, oggi sorteggio delle liste

Al primo posto Marta Collot di Potere al Popolo, poi Lucia Borgonzoni del centrodestra, Simone Benini del Movimento 5 Stelle, Laura Bergamini del Partito Comunista, Stefano Bonaccini presidente uscente del centrosinistra, Domenico Battaglia del Movimento 3v-Vaccini vogliamo verità e infine Stefano Lugli dell’Altra Emilia Romagna.

E’ questo l’ordine con il quale i sette candidati (sempre che non vi siano esclusioni dell’ultima ora) compariranno sulla scheda elettorale delle elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna.

Questa successione è uguale in tutte le province emiliano romagnole, mentre l’ordine delle liste a sostegno dei candidati è soggetto a un sorteggio a parte, che si tiene oggi in ciascuna provincia.

Quello relativo alla scheda elettorale piacentina è in programma in Prefettura nella mattinata di venerdì 3 gennaio 2020. Sapremo finalmente il numero delle liste ammesse e quello dei candidati alla presidenza della Regione che saranno presenti sul nostro territorio.

I CANDIDATI PRESIDENTI – I candidati principali a livello regionale restano due, il presidente uscente Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, sostenuti da ampi schieramenti. A loro si affiancano Simone Benini per il Movimento Cinque Stelle, la prima lista di sinistra L’Altra Emilia-Romagna (con Stefano Lugli), la seconda lista di sinistra Potere al Popolo (con Marta Collot) e il Partito Comunista (con Laura Bergamini). Infine il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità con il candidato Domenico Battaglia.

LE LISTE A PIACENZA – Stefano Bonaccini è sostenuto da sei liste a Piacenza come in tutta la regione: Partito Democratico, Più Europa (che raccoglie anche Pri e Psi), Volt Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Coraggiosa, Europa Verde e la lista civica “Bonaccini Presidente”. Sei liste anche per Lucia Borgonzoni, ma a Piacenza saranno cinque: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, i Giovani per l’Ambiente, la civica “Borgonzoni Presidente”. Non ce l’avrebbe fatta invece a raccogliere le firme la sesta formazione in lizza su base regionale “Cambiamo!-Popolo della Famiglia”.

In corsa autonoma anche a Piacenza il Movimento Cinque Stelle, che candida Simone Benini. Mentre nel nostro collegio provinciale a soltanto L’Altra Emilia-Romagna così come il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità avrebbero la lista con i pretendenti ai seggi piacentini in assemblea regionale. Sia Potere al Popolo che il Partito Comunista non avrebbero raccolto le firme nel collegio di Piacenza.

Ricordiamo che per correre alla presidenza regionale basta essere presenti in almeno 5 collegi sui 9 del territorio emiliano romagnolo.