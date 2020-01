Elezioni, Matteo Rancan (Lega) “Domenica data storica per cambiare il nostro futuro”

“Domenica sarà una data storica: i piacentini e gli emiliano-romagnoli avranno finalmente la possibilità di cambiare il loro futuro, dopo 70 anni di disastri della sinistra. Pertanto andiamo tutti a votare, convinciamo i nostri amici, parenti, colleghi e soprattutto gli indecisi”.

Questo l’appello al voto del consigliere regionale, capolista a Piacenza della Lega, Matteo Rancan. “Votare Lega significa votare per la libertà, per la meritocrazia, per la nostra gente, per i diritti dei più deboli, per nuove infrastrutture, per il rilancio dei nostri prodotti e delle nostre aziende. In tre parole, significa: rialzare la testa” conclude l’esponente del Carroccio.

Rancan sarà intervistato dal giornalista televisivo, direttore del TG4, Mario Giordano, nel corso di un incontro in programma questa sera, giovedì 23 gennaio (ore 21), all’Auditorium S.Ilario (Piacenza), cui parteciperanno anche Marco Zanni, presidente del gruppo Europarlamentare della Lega, e Antonio Rinaldi, Eurodeputato del Carroccio.