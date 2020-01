Emilia-Romagna Coraggiosa, lunedì incontro a Piacenza con il Ministro Speranza

Nota stampa

Lunedì 20 gennaio dalle ore 11 alle 11.30, avrà luogo presso Palazzo Ghizzoni, vicolo Serafini 12 (ingresso da via Roma c/o parcheggio-auto angolo via Cavour), una conferenza stampa aperta agli organi di informazione e al pubblico a cura della Lista Emilia-Romagna Coraggiosa, con la partecipazione dei Candidati alle elezioni regionali Massimo Castelli, Benedetta Corso, Serena Groppelli e Franco Pastorelli e del Ministro della Salute, On. Roberto Speranza.

La conferenza stampa sarà dedicata al programma Ministeriale di rilancio della sanità pubblica e alle positive ricadute per il territorio regionale. La conferenza stampa sarà preceduta da un incontro riservato, nel corso del quale il Ministro, che recentemente ha firmato un decreto per istituire la consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, incontrerà una delegazione degli ordini professionali del settore socio-sanitario e delle organizzazioni sindacali.

Sarà questo un utile confronto sulle prospettive del sistema sanitario nazionale e locale durante il quale esaminare la situazione attuale, gli sviluppi e le problematicità del settore.