Emilia Romagna Coraggiosa, sabato iniziativa a Fiorenzuola con Bersani

Nota stampa

Scende in campo anche Pier Luigi Bersani a sostegno della lista Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista e Progressista che si presenta alle prossime elezioni Regionali in appoggio alla candidatura del Presidente uscente Stefano Bonaccini.

Bersani sarà infatti il protagonista di un’iniziativa che si svolgerà sabato 11 gennaio alle ore 16 presso l’Auditorium San Giovanni del Comune di Fiorenzuola d’Arda in Piazzale S. Giovanni, 2. Sarà questa l’occasione non solo per presentare i candidati piacentini di Emilia Romagna Coraggiosa Massimo Castelli, Benedetta Corso, Serena Groppelli e Franco Pastorelli, ma anche per parlare delle proposte e dei progetti utili per affrontare i nuovi bisogni che anche in Emilia-Romagna stanno emergendo.

Emilia-Romagna Coraggiosa intende concorrere alla realizzazione di politiche che sappiano tenere insieme la questione ambientale e la questione sociale, perché chi paga più alto il prezzo dei cambiamenti climatici in atto sono le fasce che sono state già più colpite dalla crisi. Per farlo ci vuole coraggio, il coraggio di saper anche innovare le proprie politiche che fino ad oggi hanno consentito di caratterizzare l’Emilia-Romagna come simbolo della cooperazione solidale e dell’innovazione industriale.