Esordio fantasy con “Il custode” per la piacentina Cassinari. Sabato presentazione in Mondadori

Si intitola “Il custode”, lo ha pubblicato Le Mezzelane Casa Editrice e lo ha scritto un’autrice esordiente, Elisa Cassinari.

Si tratta di un fantasy ambientato nel 1619 e nel 2015 e ha come filo conduttore l’ordine dei Rosacroce. Nel 1600 c’è il Guercino e nel presente la studentessa Isabella Morgan. Quale verità si nasconde nel dipinto del Guercino intitolato “Et in Arcadia ego”?

Il 1° febbraio 2020 dalle ore 9 alle ore 19 e 30 Elisa Cassinari sarà presente alla libreria Mondadori di Piacenza, in corso Vittorio Emanuele 93a per far conoscere il suo libro e per firmare le copie acquistate dai clienti.